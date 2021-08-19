В Тюмени обнаружили предположительные останки пропавшей Насти Муравьевой

В Тюмени обнаружили тело ребенка. Предположительно, это могут быть останки пропавшей ранее Насти Муравьевой, которая ушла из дома 30 июня и не вернулась.

По одной из версий, расчлененное тело могли подбросить недавно, так как волонтеры-поисковики утверждают, что проведенное обследование этой территории ранее ничего не дало. К тому же, по словам очевидцев, к озеру, где обнаружили тело, постоянно приходят рыбаки, которые точно заметили бы его раньше. Информацию передает паблик «Плохие новости» в VK.

В масштабных поисках ребенка участвовали сотрудники СК РФ, полиция, волонтеры и местные жители. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На месте трагической находки работают правоохранители.