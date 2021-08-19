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«Трагедия об отношениях родителей и детей»: уполномоченный по правам ребенка о гибели девочки в Тюмени

Алексей Курильченко
16:42 19.08.2021
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области высказал свое мнение о причинах гибели маленькой девочки в Тюмени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Одной из косвенных причин произошедшей в Тюмени трагедии с гибелью Насти Муравьевой стала семья, которая не уделяла должного внимания присмотру за ребенком. Об этом «Звезде» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

«Ситуация очень непростая - папа вернулся из места наказания, бабушка - опекун. Эта жуткая трагедия с таким человечком-ангелом связана с элементарным присмотром за детьми. Она подсказывает нам, что первые и главные защитники детей - это родители и что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Это трагическая история о том, как взрослые в результате своего отношения к семье и детям потеряли ребенка», - рассказал Степанов.

В семье остались старшая сестра погибшей девочки и брат-близнец. На данный момент с ними ведут реабилитационную работу органы опеки. Мать девочки была ограничена в родительских правах. Законным опекуном была бабушка. Степанов отметил, что сейчас у следствия нет однозначной версии произошедшего.

«Версий и гипотез очень много - они возникают в соцсетях: там каждый сам себе следователь и прокурор. Мое кредо - надо доверять профессионалам. Забегать вперед Следственного комитета не стоит. Это не просто резонансное дело - каждого офицера, мужчины, это дело не может не задевать», - заключил служащий.

Ранее в Тюмени обнаружили тело ребенка. Предположительно, это могут быть останки пропавшей ранее Насти Муравьевой, которая ушла из дома 30 июня и не вернулась.

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