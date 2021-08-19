Археологи обнаружили массовое захоронение жертв нацистов в польской Долине смерти

Польские археологи обнаружили в Долине смерти на севере страны массовое захоронение времен Второй мировой войны. В братской могиле нашли останки около 500 тел, а также обручальные кольца, пули и бижутерию. Результаты исследования опубликованы на сайте Antiquity. По данным археологов, во время Войны нацисты казнили в этом регионе около 30 тысяч граждан Польши.

«Несмотря на попытки нацистов скрыть свои преступления, вещественные доказательства этих расстрелов, сохранившиеся до наших дней и обнаруженные в 2020 году, свидетельствуют о резне и раскрывают эту тайну спустя 75 лет», - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Силезском воеводстве Польши на дне местного озера ищут похищенные нацистами музейные экспонаты. Специалисты предполагают, что грузовики с музейными сокровищами выехали зимой 1945 года из Згожельца, после чего были затоплены в обследуемом водоеме.