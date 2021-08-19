Посольство: желающие покинуть Афганистан россияне должны сообщить об этом до 22 августа

Российское посольство в Кабуле сообщило о том, что россияне, желающие покинуть Афганистан, должны уведомить об этом до 22 августа из-за запланированного вывоза граждан РФ. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана, просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Ранее Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, участник Афганской войны, рассказал, почему российское посольство невозмутимо продолжает работать в захваченном талибами* Кабуле. Ветеран похвалил отечественных дипломатов, он отметил, что они работают грамотно и спокойно.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.