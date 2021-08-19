Российские военные пристреляли автоматы и пулеметы на конкурсе «Мастер-оружейник» в Иране

На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии в городе Шахиншехр в Иране, пензенские артиллеристы выполнили пристрелку оружия. Так военнослужащие готовятся к международному конкурсу «Мастер-оружейник», который пройдет в рамках АрМИ-2021.

Перед пристрелкой оружия, молодым людям рассказали о технике безопасности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Российские военнослужащие проверили комплектность вооружения и выверку прицельных приспособлений, выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою», - говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил о готовности к проведению форума «Армия» и Армейских международных игр. В этом году оба события стартуют 22 августа. Форум завершится 28 августа, а Игры - 4 сентября.

В прошлом году мероприятия тоже начались одновременно. Так, МВТФ «Армия» проходил с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020..