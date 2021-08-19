В Генштабе ВС РФ заявили о готовности к проведению форума «Армия-2021» и АрМИ-2021

Приготовления к проведению военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр АрМИ-2021 практически завершены. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена», - сказал он.

АрМИ и «Армия» в этом году пройдут параллельно, до старта этих двух важнейших событий остается несколько дней. Форум завершится в 28 августа, а Игры - 4 сентября.

В прошлом году оба события тоже начались одновременно. Так, МВТФ «Армия» проходил с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.