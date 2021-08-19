Полиция депортировала 46 участников драки в Кузьминках

Сотрудники полиции провели работу по депортации из России иностранцев, которые участвовали в массовой драке возле станции метро «Кузьминки» в Москве. На данный момент депортировано 46 человек. Всего решение о депортации было принято в отношении 87 иностранных граждан - ранее они были арестованы и помещены в центр временного содержания.

«Продолжается работа по депортации за пределы РФ иностранных граждан, участников конфликта около станции метро "Кузьминки"», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Инцидент произошел 12 июля между мигрантами у станции метро «Кузьминки». В общей сложности участниками драки стали около 180 человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.