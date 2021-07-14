В стране и мире Более 40 участников драки мигрантов в Москве арестованы Анна Касаткина В суде участникам драки назначили наказание в виде 15 суток ареста. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве арестовали 42 участника драки мигрантов в районе Кузьминки. Они проведут под стражей 15 суток, сообщили в пресс-службе Кузьминского суда. Как уточнили ТАСС, в суд поступило 42 протокола, составленных по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). «Им (задержанным. – Прим.ред.) назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», – пояснили в пресс-службе. Конфликт между мигрантами у станции метро «Кузьминки» произошел вечером 12 июля. В общей сложности участниками драки стали около 180 человек. Некоторые из них получили серьезные ранения, им потребовалась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика