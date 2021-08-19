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«Рособоронэкспорт» примет на форуме «Армия» 35 делегаций, из них 17 - высокого уровня

Алексей Курильченко
15:01 19.08.2021
В «Рособоронэкспорте» заявили о том, что на форуме «Армия» компания примет 35 делегаций из других стран.
«Рособоронэкспорт» примет на форуме «Армия» 35 делегаций, из них 17 - высокого уровня
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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На предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» компания «Рособоронэкспорт» примет 35 делегаций, включая 17 высокого уровня. Об этом заявил начальник департамента маркетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров на брифинге Минобороны РФ для иностранных военных атташе.

«В этом году по приглашению "Рособоронэкспорта" "Армию" посетят более 800 человек из 35 делегаций, 17 из которых возглавляют министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица наших стран-партнеров. Проведем десятки переговоров по поставкам российского вооружения за рубеж и по сотрудничеству», - заявил Гончаров.

Он также отметил, что компания получила от 40 стран заявки на проведение «сотен презентаций» российской продукции, представленной на форуме.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что готовность участвовать в форуме подтвердили 97 стран. ОПК планирует подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей.

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