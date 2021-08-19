Армейские международные игры 2022 года пройдут и в Арктике

Армейские международные игры 2022 года пройдут, в том числе, и на арктических полигонах. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Места конкурсов АрМИ следующего года планируем обсудить с представителями заинтересованных оборонных ведомств в ходе предстоящих состязаний. При этом рассмотрим проведение отдельных конкурсов в Арктическом регионе», - сказал Герасимов на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021» в Минобороны.

Начальник Генштаба отметил динамичный, поступательный рост интереса в Играм, как в России, так и за рубежом.

«Это подтверждается увеличением почти в два раза в сравнении с прошлым годом количества заявленных команд. Соответственно ожидаем и роста конкурентной борьбы», - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что из 34 конкурсов в программе Игр, в этом году включены три новых. Состязания впервые состоятся в Алжире, Сербии, Вьетнаме и Катаре, а также в ряде стран, которые уже принимали АрМИ на своей территории. По словам Герасимова, эти Игры станут самыми массовыми - общая численность участников превысит 7 тысяч человек, которые будут использовать более 1100 единиц техники.