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Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021»

Тимур Шерзад
14:33 19.08.2021
Также, по словам начальника штаба, в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Один из форумов "Армия"
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Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. 

«Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа», - отметил Герасимов на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021». 

Также, по словам начальника штаба, в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».

Еще Герасимов сообщил, что Армейские игры 2022 года пройдут и в Арктическом регионе. 

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