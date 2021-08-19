ОПК Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021» Тимур Шерзад Также, по словам начальника штаба, в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Один из форумов "Армия" Читайте нас на: Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. «Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа», - отметил Герасимов на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021». Также, по словам начальника штаба, в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Еще Герасимов сообщил, что Армейские игры 2022 года пройдут и в Арктическом регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика