Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021»
Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа», - отметил Герасимов на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021».
Также, по словам начальника штаба, в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».
Еще Герасимов сообщил, что Армейские игры 2022 года пройдут и в Арктическом регионе.