Армия Стать соорганизаторами АрМИ-2022 хотят 17 стран Тимур Шерзад Герасимов подчеркнул, что при проведении Армейских международных игр не существует границ, принять участие может любая армия мира. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Семнадцать стран хотят стать соорганизаторами Армейских международных игр 2022 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. «В настоящее время проявляют заинтересованность 17 оборонных ведомств», - сказал он на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021». Герасимов подчеркнул, что при проведении Армейских международных игр не существует границ, принять участие может любая армия мира. Также Герасимов сообщил, что Армейские игры 2022 года пройдут и в Арктике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика