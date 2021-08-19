Стать соорганизаторами АрМИ-2022 хотят 17 стран
Герасимов подчеркнул, что при проведении Армейских международных игр не существует границ, принять участие может любая армия мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Семнадцать стран хотят стать соорганизаторами Армейских международных игр 2022 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«В настоящее время проявляют заинтересованность 17 оборонных ведомств», - сказал он на брифинге по предстоящим Армейским международным играм и форуму «Армия-2021».
Герасимов подчеркнул, что при проведении Армейских международных игр не существует границ, принять участие может любая армия мира.
Также Герасимов сообщил, что Армейские игры 2022 года пройдут и в Арктике.