На форуме «Армия-2021» представят разработки в области искусственного интеллекта

На военно-техническом форуме «Армия-2021» будут представлены разработки в области искусственного интеллекта, сообщил 19 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«В рамках проводимого в России Года науки и технологий на форуме продемонстрируем ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединивший экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», - сказал он.

По словам Герасимова, впервые будут представлены экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА», выставка «День инноваций Минобороны России», экспозиция «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России» и специализированная выставка «Арктика».

Также начальник Генштаба ВС РФ заявил о готовности к проведению форума «Армия» и Армейских международных игр. В этом году оба события пройдут параллельно, они стартуют 22 августа. Форум завершится 28 августа, а Игры - 4 сентября.

В прошлом году оба события тоже начались одновременно. Так, МВТФ «Армия» проходил с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.