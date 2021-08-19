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«Страна идет к распаду»: Патрушев предрек Украине печальный конец из-за лояльности Киева к США

Анна Берестовая
01:36 19.08.2021
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев объяснил, куда приведет Украину проамериканский путь.
«Страна идет к распаду»: Патрушев предрек Украине печальный конец из-за лояльности Киева к США
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency Globallookpress
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На фоне событий, происходящих сегодня в Афганистане, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поднял вопрос о проблеме взаимоотношений США и государств с лояльной к Вашингтону властью. 

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц», - указал Патрушев.

По его словам, данное государство «накачивается» вооружением, которое собственно Америке не нужно, и получает поддержку растущего в нем экстремизма, неонацизма, а также розни - межрелигиозной и межнациональной. При этом украинские власти, как выразился секретарь СБ РФ, в надеже добиться членства в НАТО «прислуживают» США, действуя в их интересах.

Патрушев предрек сторонникам вашингтонских «покровителей» на Украине такой же конец, как режиму в Кабуле.

«Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты. Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», - отметил Патрушев в интервью «Известиям».

Ранее на Украине высказали мнение, что попытки построить в стране «новое, демократическое государство» с опорой на нежизнеспособные идеалы, как это было в Афганистане, не имеют смысла. Последние же события посчитали показательным примером ситуации, когда самые высокоразвитые общества становятся пленниками своих заблуждений.

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