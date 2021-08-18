На Украине назвали бессмысленным построение «демократического государства»

Попытки построить на Украине «новое, демократическое государство»государства после провала Соединенных Штатов в Афганистане не имеют смысла. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Он отметил, что события в южно-азиатской стране продемонстрировали, что реальность плохо подходит для реализации идеалистических представлений об устройстве общества. Он посчитал, что крах подобного масштаба демонстрирует, что идеалы ставятся выше интеллекта и могут застилать глаза даже в случае самых высокоразвитых институций.

«Как скоро и какой ценой Запад осознает свои систематические заблуждения?» - привел Арестович вопрос, которым, по его словам сегодня задаются «люди поумнее».

Он заключил в своем посте в соцсети Facebook, что точно убежден теперь лишь в одном выводе. Политик объявил, что в борьбе за формирование на Украине «нового, демократического государства» отсутствует смысл. Он также добавил, что единственное, за что действительно следовало бы сразиться - построение уже новой цивилизации, способной закрыть пробелы осмысления действительности старой.