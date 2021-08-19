Российские специалисты РХБЗ проверили полученную в Китае технику для конкурса АрМИ

Российские специалисты РХБЗ проверили в действии китайскую технику для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда». Это произошло на китайском военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК.

Российские расчеты провели практические занятия - они попрактиковались в преодолении препятствий и скоростном вождении машины РХБЗ. Им довелось провести тренировку и по проведению химической разведки на условно зараженных участках, и в поиске радиоактивных источников на автомобилях.

Ранее сообщалось, что российские химики-разведчики пристреляли китайские винтовки TYPE 95-1, полученные специально для соревнований.

Всего в конкурсе Армейских международных игр - 2021 «Безопасная среда» примут участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Китая.