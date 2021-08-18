Армия Российские химики-разведчики пристреляли китайскую винтовку TYPE-95-1 для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда» Валентина Пескова Военные РФ, находящие в Китае, пристреляли автоматическое оружие, с которым будут выступать на соревнованиях. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские военнослужащие пристреляли стрелковое оружие в рамках подготовки к соревнованиям подразделений РХБ разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр - 2021 в Китае. Во время занятий на полигоне Корла в отведенное время химики-разведчики сделали по 10 выстрелов из автоматических винтовок китайского производства TYPE 95-1, с которыми будут выступать на соревнованиях. Каждый военнослужащий стрелял с расстояния 100 метров. «Винтовка стреляет кучно, отдача минимальная, достаточно эргономичная и легкая, результаты стрельбы приемлемые. Конечно же, винтовка коротковата по сравнению с привычным автоматом Калашникова», - отметил командир экипажа сержант Максим Федь. © Минобороны РФ В состав российской команды входят лучшие специалисты - победители Всеармейских соревнований - курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. © Минобороны РФ В соревновании «Безопасная среда», российской команде составят конкуренцию военнослужащие из четырех стран - Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и КНР. В этом году в Китае на полигоне Корла пройдут три конкурса АрМИ: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Суворовский натиск» - для экипажей БМП и «Безопасная среда» - для подразделений РХБ разведки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика