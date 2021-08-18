Российские химики-разведчики пристреляли китайскую винтовку TYPE-95-1 для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда»
Военные РФ, находящие в Китае, пристреляли автоматическое оружие, с которым будут выступать на соревнованиях.
© Фото: Минобороны РФ
Российские военнослужащие пристреляли стрелковое оружие в рамках подготовки к соревнованиям подразделений РХБ разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр - 2021 в Китае.
Во время занятий на полигоне Корла в отведенное время химики-разведчики сделали по 10 выстрелов из автоматических винтовок китайского производства TYPE 95-1, с которыми будут выступать на соревнованиях. Каждый военнослужащий стрелял с расстояния 100 метров.
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