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Российские химики-разведчики пристреляли китайскую винтовку TYPE-95-1 для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда»

Валентина Пескова
23:28 18.08.2021
Военные РФ, находящие в Китае, пристреляли автоматическое оружие, с которым будут выступать на соревнованиях.
Российские химики-разведчики пристреляли китайскую винтовку TYPE-95-1 для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда»
© Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие пристреляли стрелковое оружие в рамках подготовки к соревнованиям подразделений РХБ разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр - 2021 в Китае.

Во время занятий на полигоне Корла в отведенное время химики-разведчики сделали по 10 выстрелов из автоматических винтовок китайского производства TYPE 95-1, с которыми будут выступать на соревнованиях. Каждый военнослужащий стрелял с расстояния 100 метров.

© Минобороны РФ

«Винтовка стреляет кучно, отдача минимальная, достаточно эргономичная и легкая, результаты стрельбы приемлемые. Конечно же, винтовка коротковата по сравнению с привычным автоматом Калашникова», - отметил командир экипажа сержант Максим Федь.

В состав российской команды входят лучшие специалисты - победители Всеармейских соревнований - курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К.Тимошенко.

© Минобороны РФ

В соревновании «Безопасная среда», российской команде составят конкуренцию военнослужащие из четырех стран - Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и КНР.

В этом году в Китае на полигоне Корла пройдут три конкурса АрМИ: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Суворовский натиск» - для экипажей БМП и «Безопасная среда» - для подразделений РХБ разведки.

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