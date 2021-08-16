В стране и мире Российские танкисты научили лаосских коллег поражать противника с помощью беспилотников Кира Карон В Приморском крае во время совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2021» обучили лаосских коллег поражать условного противника. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские танкисты в рамках совместного учения научили лаосских коллег поражать условного противника с использованием данных беспилотной авиации. Российско-лаосское военное учение «Ларос-2021», проводится на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Танкисты Восточного военного округа поделились опытом применения современных способов ведения маневренного боя с использованием беспилотной авиации. В частности были проведены боевые стрельбы, в ходе которых лаосских танкистов обучили уничтожать условные незаконные формирования при помощи разведывательного огневого комплекса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика