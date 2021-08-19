Мобильный госпиталь ЮВО в Абхазии принял первого пациента

Медперсонал мобильного госпиталя ЮВО принял первого пациента в Абхазии и провел лечебно-диагностические мероприятия.

В развернутом госпитале уже подготовили приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения. Также готовы отделения анестезиологии и реанимации и лаборатория.

Медики располагают современным оборудованием, таким как аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Сам госпиталь направлен в Абхазию по просьбе руководства республики, в соответствии с решением главы Минобороны России Сергея Шойгу. Он рассчитан на 100 койко-мест и имеет потенциал для наращивания еще 50.

Ранее сообщалось, что мобильный госпиталь ЮВО прибыл в Абхазию для лечения больных COVID-19.