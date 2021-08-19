«Спутник-V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19
Академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что в центре имени Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта».
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», - рассказал ученый «Интерфаксу».
Он отметил, что на данный момент рано говорить о степени эффективности такой вакцины.
В России высокие показатели смертности от COVID-19, по словам академика, связаны с доминированием штамма «дельта».
«Сейчас это сто процентов "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней», - заключил он.
Ранее главный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что летальные исходы и тяжелое течение болезни при заражении штаммом «дельта» COVID-19 предотвращает вакцинация. На данный момент, по словам сотрудника ВОЗ, организация не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от коронавирусной инфекции.