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«Половина не пройдет этот техосмотр»: автоэксперт объяснил, почему правила ТО необходимо упростить

Егор Левин
10:45 19.08.2021
По мнению Максима Кадакова, в правилах стоит оставить лишь самые основные моменты вроде проверки шин, колес, тормозов, рулевого управления, фар и тому подобных агрегатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Упрощение техосмотра необходимо, так как существует слишком много пунктов, которые помешают большинству отечественных автомобилистов успешно его пройти. Средний возраст передвигающихся по российским дорогам машин превышает 13 лет, поэтому соответствовать всем необходимым условиям им очень сложно. Об этом «Звезде» рассказал член рабочей группы по защите прав автовладельцев и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Три месяца назад мы проводили серьезное совещание с участием профильных специалистов, в том числе сотрудников ГИБДД, заместителей главы ГИБДД. Новые правила, которые должны вступить в силу с 1 октября, подразумевают почти 90 пунктов, по которым необходимо проверить автомобиль. Половина наших автомобилей не пройдет этот техосмотр», - заявил он.

Еще одним негативным пунктом является нехватка пунктов ТО. Кадаков отметил, что многие из них аккредитованы только на бумаге, а на деле у них не хватает оборудования. Помимо всего, новые правила играют и территориальную роль.

«С этим техосмотром мы отметаем практически весь Дальний Восток и некоторые регионы, начиная с Урала, поскольку ни один праворульный автомобиль честно техосмотр не пройдет. Проблем много, поэтому одно из наших предложений - упростить ТО», - рассказал Кадаков.

По его мнению, в правилах стоит оставить лишь самые основные моменты вроде проверки шин, колес, тормозов, рулевого управления, фар и тому подобных агрегатов. Так можно было бы сократить время проведения техосмотра, уменьшить очереди и потенциально снизить стоимость техосмотра.

Ранее в МВД предложили упростить техосмотр автомобилей. В ведомстве считают, что изменения могут сократить время ТО и расходы операторов. В частности, в ведомстве рассматривают возможность отказаться от проверки работоспособности стеклоомывателя, наличия аптечки, аварийного знака и огнетушителя, а также мест установки регистрационных знаков и других моментов.

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