В России могут упростить прохождение техосмотра

В Министерстве внутренних дел России предложили упростить техосмотр автомобилей. В ведомстве считают, что изменения могут сократить время ТО и расходы операторов.

В частности, в МВД рассматривают возможность отказаться от проверки работоспособности стеклоомывателя, наличия аптечки, аварийного знака и огнетушителя, а также мест установки регистрационных знаков.

Вместе с тем, обсуждались и более серьезные упрощения, к примеру, отказ от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, подтеков масла, антифриза и электролита из двигателя, КПП, аккумулятора и других узлов, а также коррозии элементов тормозной системы. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Коммерсантъ».

Еще одной мерой может стать поддержка операторов ТО упрощением требований прохождения и оборудования, а также пересмотр тарифов.