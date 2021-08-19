Стрельба и рев двигателей: как тренируются участники «Десантного взвода» под Рязанью

До АрМИ-2021 участники уже считают часы. Каждый день насыщенные тренировки. Упускать возможность отработать элементы на полигоне, где пройдет конкурс, никто не намерен. Десантный взвод Венесуэлы входит в физическое состояние после десяти километров марш-броска, чтобы сразу занять положение к бою.

Сегодня команды «Десантного взвода» упражняются в стрельбе и в прохождении трассы на боевых машинах. Команда Судана готовится к поражению мишеней из гранатомета.

Самое захватывающее - это гонка-преследование на боевых машинах десанта. На маршруте экипажам предстоит преодолеть восемь препятствий. «Косогор», проход через «минное поле», водная преграда. В гонке важна каждая секунда. Но и это еще не все. Экипажу необходимо поразить мишени на дистанциях свыше километра из 30-мм пушек и до километра - из пулеметов. Каждый промах или нарушение - штрафной круг 500 метров. За подготовкой к «Десантному взводу» сегодня наблюдал командующий ВДВ, который прибыл с проверкой на полигон Дубровичи.

Стрельба и рев двигателей разносятся за километры от полигона, подогревая интерес зрителей. Что же покажут в этом году ВДВ на Армейских международных играх? Организаторы АрМИ сохраняют основную интригу.