Командный дух: военнослужащие в Рязанской области готовятся к конкурсу «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2021

Полным ходом идет подготовка военнослужащих на полигоне в Рязанской области. Там состоится конкурс «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр-2021.

В конкурсе примут участие команды из 18 стран, в том числе из Конго и Мьянмы. Накануне команды тренировались в десантном училище на тренажерах, а сегодня уже выполняют тренировочные прыжки в небольшом населенном пункте Житово под Рязанью.

«Я не думаю, я уверен - мы победим! Как говорят у нас в ВДВ, - никто кроме нас!», - отметил участник конкурса «Десантный взвод» Кристиан Мануэль Аису.

Прыжок с парашютом, марш-бросок на 10 километров, поражение целей, гонка-преследование на боевых машинах десанта - все это в рамках АрМИ можно будет увидеть уже менее чем через неделю.

Российские воздушно-десантные войска снова готовы занять высшую ступень пьедестала почета, учитывая, что в прошлом году на армейских играх они поставили восемь новых рекордов конкурса.