Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ

Отец Алисы Тепляковой, жительницы Москвы, в восемь лет сумевшей сдать ЕГЭ, отреагировал на то, что девочка не прошла по баллам на бюджет факультета психологии МГУ. Мужчина обозначил, что семья тверда в своем намерении обеспечить дочери обучение в этом университете.

Он объяснил, что списков зачисленных в вуз у них в доме еще не видели, однако незачисление на бюджет не станет преградой для намеченного пути образования. Отец Алисы объяснил, что поступление на платной основе тоже рассматривается как вариант.

«Если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдем в любом случае на договор», - приводит его слова РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что девятилетняя абитуриентка сдала дополнительное вступительное испытание, проводящееся МГУ, на 48 баллов из 100 возможных.