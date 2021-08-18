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Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане

Алена Миронова
10:13 18.08.2021
Лидеры государств-участников G7 в экстренном формате соберутся и обсудят ситуацию в Афганистане с 23 по 29 августа.
Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане
© Фото: XinHua, Globallookpress
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Лидеры стран-участниц G7 в экстренном формате соберутся и обсудят ситуацию в Афганистане с 23 по 29 августа. Об этом по итогам телефонного разговора между главой США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщили в пресс-службе Белого дома.

Встреча лидеров пройдет в формате видеоконференции. 

«Политики договорились организовать виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе для обсуждения общей стратегии и подхода», - подчеркнули в администрации американского лидера.

Байден и Джонсон высоко оценили действия американских и британских военных, «проявивших храбрость, профессионализм» во время эвакуации военных и гражданских лиц из Кабула.

Как считают мировые лидеры, «союзники, демократические партнеры» должны и дальше работать в плотной координации в Афганистане. 

Ранее стало известно, что режим талибов* уже признали Китай, Пакистан и Саудовская Аравия. Россия заявляет, что открыта для переговоров с каждой из сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавать режим талибов* Кремль не спешит.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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