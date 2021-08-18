Армия Шойгу заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» Егор Левин Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Россия «имеет весь арсенал» и возможности обороны и с воды, и с суши, и с воздуха. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил об очередных успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Глава Минобороны РФ заявил о хороших дальности и точности. «Я вам так скажу: та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и "Кинжал". То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль», - сказал Шойгу в интервью «Аргументам и фактам». Ранее министр обороны заявил, что человечество уверенно движется к гибели. По мнению Шойгу, неразумные объемы потребления не приведут ни к чему хорошему. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика