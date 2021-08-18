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Шойгу заявил, что человечество уверенно движется к гибели

Егор Левин
08:25 18.08.2021
По мнению главы Минобороны РФ, неразумные объемы потребления не приведут ни к чему хорошему.
Шойгу заявил, что человечество уверенно движется к гибели
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил мнение о том, что человечество семимильными шагами идет к собственной гибели из-за неразумных объемов потребления. Нерациональное распределение ресурсов, по мнению главы Минобороны РФ, способно сыграть злую шутку.

«Причина тому (движению к гибели - прим. ред.) - безудержное стремление к потреблению. Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть. Но зачем тебе эти десять кроликов?», - сказал Шойгу в интервью журналу «Вокруг света».

Министр привел в пример своего деда-охотника. По его словам, дед в любой момент мог добыть в тайге больше мяса, чем делал это обычно, но не видел смысла, потому что зверей становилось бы меньше, а больше мяса он бы не съел.

«Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», - сказал Шойгу.

Ранее он передал земельный участок Минобороны Красноярскому краю. Участок рядом с селом Совхоз «Сибиряк» признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства.

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