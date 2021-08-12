СМИ сообщили о возможном переходе Роналду в ПСЖ

В Париже может осуществиться мечта многих поклонников футбола - Лионель Месси и Криштиану Роналду окажутся в одной команде. Новость об этом сообщили в ряде СМИ со ссылкой на источники в спортивных кругах.

Дело в том, что португальский форвард туринского «Ювентуса» может покинуть стан «бьянко-нери» летом 2022 года. В это же время у нынешнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе заканчивается контракт. По данным издания AS, в клубе не собираются его продлять. Ожидается, что молодое дарование перейдет в мадридский «Реал» уже в нынешнее трансферное окно.

Во вторник ПСЖ объявил о переходе знаменитого аргентинского форварда и воспитанника каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Контракт с футболистом заключен на два года с возможностью продления на один сезон.