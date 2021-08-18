Минцифры сообщили, когда планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, до какого срока планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», - сказал Шадаев в эфире канала «Россия-24».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсуждают идею вернуть в паспорт РФ графу «национальность». По словам председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, о введении новой главы высказался ряд малочисленных коренных народов. На данный момент собирается реестр национальностей, но окончательное решение по обновлению документа пока не принято.