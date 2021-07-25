Депутаты предложили ввести в паспорт новую графу

Депутаты Госдумы обсуждают идею вернуть в паспорт РФ графу «национальность». По словам председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, о введении новой главы высказался ряд малочисленных коренных народов. На данный момент собирается реестр национальностей, но окончательное решение по обновлению документа пока не принято.

«Если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории – это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним. Но возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть определенные преференции», заявил депутат в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее Кабмин продлил срок действия подлежащих замене паспортов граждан РФ. В то же время был уменьшен срок, в течение которого будет происходить оформление нового документа.