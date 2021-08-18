Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Внешнеполитическое унижение»: бывший вице-президент США об уходе американцев из Афганистана

Кира Карон
07:19 18.08.2021
Майк Пенс высказался об уходе США из Афганистана.
«Внешнеполитическое унижение»: бывший вице-президент США об уходе американцев из Афганистана
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Бывший вице-президент США Майк Пенс прокомментировал уход американцев из Афганистана. По словам Пенса, такой шаг является крупнейшим унижением Вашингтона на международной арене за последние 40 лет.

«Катастрофический уход администрации (президента США Джо - Прим.ред.) Байдена из Афганистана - это внешнеполитическое унижение, которое страна не переживала со времен иранского кризиса с заложниками», - написал он в статье в газете Wall Street Journal.

Он отметил, что поступок Байдена «слабость, которая породила зло», пишет РИА Новости.

Ранее поляки высказались по поводу вывода войск США из Афганистана. В Польше вышла статья, которая была посвящена обострению ситуации в Афганистане. В ней говорится, что в поступающие из Афганистана кадры, как и в «масштаб унижения американцев», сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша скоро сможет увидеть и на своей границе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:21 В стране и мире
На Камчатке подняли тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8
05:02 Армия
Видео
На страже мира: как военные ВС РФ обеспечивают безопасность на наблюдательных постах в Карабахе
03:52 Армия
Видео
Армейская авиация ЦВО приступила к тушению пожаров в Иркутской области: видео
03:00 Армия
Видео
В ЮВО доставили 34 боевых знамени воинских частей времен Великой Отечественной войны
01:04 Армия
Видео
Горы по колено: как команды разных стран готовятся к конкурсу «Эльбрусское кольцо»
Популярное
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.