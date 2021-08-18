«Внешнеполитическое унижение»: бывший вице-президент США об уходе американцев из Афганистана

Бывший вице-президент США Майк Пенс прокомментировал уход американцев из Афганистана. По словам Пенса, такой шаг является крупнейшим унижением Вашингтона на международной арене за последние 40 лет.

«Катастрофический уход администрации (президента США Джо - Прим.ред.) Байдена из Афганистана - это внешнеполитическое унижение, которое страна не переживала со времен иранского кризиса с заложниками», - написал он в статье в газете Wall Street Journal.

Он отметил, что поступок Байдена «слабость, которая породила зло», пишет РИА Новости.

Ранее поляки высказались по поводу вывода войск США из Афганистана. В Польше вышла статья, которая была посвящена обострению ситуации в Афганистане. В ней говорится, что в поступающие из Афганистана кадры, как и в «масштаб унижения американцев», сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша скоро сможет увидеть и на своей границе.