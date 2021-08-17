«Позор США и НАТО»: поляки высказались по поводу вывода войск США из Афганистана

В Польше вышла статья, которая была посвящена обострению ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. Портал Wirtualna Polska опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора.



В статье говорится, что в поступающие из Афганистана кадры, как и в «масштаб унижения американцев», сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша скоро сможет увидеть и на своей границе. Данная публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.



«Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля», - выразил мнение один из пользователей.

Другой читатель написал, что «в случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться».

«Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники», - высказался другой.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что цель, которую преследовали Соединенные Штаты в Афганистане, была достигнута. Он обозначил, что США никогда не видели своей задачей выстраивание в государстве объединенного демократического общества.