Пожарные в Якутии потушили за сутки 22 пожара на площади более 105 тысяч гектаров

За сутки на территории Республики Саха (Якутия) ликвидировано 22 возгорания, отмечается 139 действующих природных пожаров. Общая площадь потушенных возгораний составила свыше 105 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,6 тысячи человек и 677 единиц техники.

Как сообщили в МЧС РФ, специалисты ведомства задействованы в населенных пунктах Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе. Пожарные расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги.

Напряженная обстановка сохраняется в Намском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

«За сутки авиационные силы МЧС выполнили 27 вылетов, совершили 41 сброс и слили 290 тонн воды», - отметили в ведомстве.

С 13 августа в Иркутской области и Республике Саха введен режим ЧС межрегионального значения, связанный со сложной пожароопасной обстановкой в регионе.