Огненное дыхание леса: военные инженеры ВВО продолжают ликвидацию пожаров в Якутии

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки военнослужащие сводного отряда совместно с силами ГУ МЧС в районе поселка Бясь-Кюель и села Тастах ликвидировали очаги пожара площадью четыре гектара и оборудовали 2,5 километра минерализованной полосы. В общей сложности протяженность минерализованной полосы составила порядка 27,5 километра.

Из поселка Бясь-Кюель было вывезено 180 тонн сгоревших материалов. Также была спланирована отправка двух единиц путепрокладчиков БАТ-М, двух машин разграждения ИМР-2 и двух котлованных машин МДК-2М железнодорожным транспортом в места тушения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия).

К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих и задействовано 19 единиц специальной техники.