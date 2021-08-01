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Инфекционист заявил, что COVID-19 в будущем станет как обычный насморк

Анна Назайкина
08:41 01.08.2021
В мире существует несколько вариантов вируса, которые пандемичны, однако в отношении них иммунитет вырабатывается еще с детства, напомнил специалист.
Инфекционист заявил, что COVID-19 в будущем станет как обычный насморк
© Фото: Engin Akyurt, Pixabay
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Коронавируснуя инфекция через несколько лет может обрести форму, напоминающую обычный насморк. Тогда люди, у которых есть антитела, в будущем также могут быть инфицированными, однако болезнь будет протекать в легкой форме. Об этом с беседе с РИА Новости рассказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, создатель антисептика для рук Дидье Питте.

Специалист отметил, что в данный момент в мире существует несколько вариантов вируса, которые пандемичны, однако в отношении них иммунный ответ вырабатывается еще с детских лет.

«И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», - объяснил эксперт.

Инфекционист добавил, что если в данный момент в мире не существовало прививки от коронавируса, то для образования коллективного иммунитета к этой инфекции потребовалось бы от 6 до 10 волн заражений.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки так называемого «длинного COVID». По его словам, некоторые переболевшие коронавирусом пациенты не могут вернуться к нормальной жизни даже спустя два месяца и более после болезни.

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