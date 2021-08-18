СМИ: МИД ОАЭ подтвердило, что экс-глава Афганистана с семьей находится в стране

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата Кабула талибами*, находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов вместе со своей семьей. Об этом сообщает новостное издание WAM, со ссылкой на МИД страны.

«Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило информацию, что страна приняла президента Ашрафа Гани и его семью на территории государства», - говорится в сообщении.

Ранее Гани сообщил, что страну, чтобы не допустить бойни и кровопролития. Предполагалось, что он и его семья улетела в Узбекистан.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.