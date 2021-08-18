Сильный ветер в Москве оставил за собой десятки поваленных деревьев и поврежденных машин

Обрушившийся на Москву сильный ветер повалил 49 деревьев и повредил 24 автомобиля. Об этом сообщили в городском хозяйстве столицы. На данный момент коммунальные службы города работают над устранением последствий непогоды.

«По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали», - сообщается в Telegram-канале хозяйства.

В сообщении отмечается, что дождь в столичном регионе продолжится. При этом вероятность сильного ветра, грозы и града сохранится до вечера четверга.

Ранее стало известно, что в Подольске на Комсомольской улице ветер повалил кирпичный забор промзоны. Обломки ограждения попали на проезжую часть, из-за чего движение было частично перекрыто.