Сильный ветер обрушил кирпичный забор у дороги в Подольске

В Подольске на Комсомольской улице сильный ветер повалил кирпичный забор промзоны. Обломки ограждения попали на проезжую часть, из-за чего движение было частично перекрыто. Для расчистки дороги был использован трактор.

«Забор обвалился на тротуар, осколки попали и на проезжую часть региональной автодороги... Производится расчистка места обвала. Движение автотранспорта по дороге было частично перекрыто», - сообщила администрация города в соцсетях.

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