Жители Подмосковья сняли на видео разрушения от урагана

В подмосковном Дзержинском ураганный ветер сорвал кровлю с крыши одного из зданий. Момент разрушения крыши сняли очевидцы и опубликовали видео в соцсетях.

Тем временем в Люберцах запечатлели, как ветер снес укрытие мусорного контейнера. Металлическая конструкция пролетела несколько метров и врезалась в припаркованный автомобиль. В результате у машины пробило насквозь лобовое стекло и повредило переднюю часть.

Сегодня Москву и область накрыл сильнейший ураганный ливень. Крупный и частый дождь пошел стеной, а ветер гнул высокие толстые деревья.