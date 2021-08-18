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Путин и иранский президент Ибрахим Раиси обсудили обстановку в Афганистане

Егор Левин
17:58 18.08.2021
Российский лидер также поздравил коллегу с победой на президентских выборах и вступлением в должность.
Путин и иранский президент Ибрахим Раиси обсудили обстановку в Афганистане
© Фото: РИА Новости
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили в телефонном разговоре события, происходящие в настоящее время в Афганистане.

«Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», - говорится в официальном сообщении Кремля.

Путин также поздравил Раиси с победой на президентских выборах и вступлением в должность. Инаугурация состоялась в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, чиновников, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира.

Ранее в воскресенье, 15 августа, боевики движения «Талибан»* заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса «Талибана»* объявил, что война в Афганистане окончена.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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