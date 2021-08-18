Посол Жирнов заявил о готовности России к разным вариантам развития событий в Афганистане

В оценке перспектив удержания власти в Афганистане талибами* или вице-президентом Амруллой Салехом нужно быть реалистами. Москва готова к любому развитию событий. Об этом заявил российский посол Дмитрий Жирнов.

«У нас есть разные планы. Мы готовы к разным вариантам. Но мы реалисты, мы действуем по обстоятельствам, по тому, что мы имеем сейчас», - подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил посол, в широком смысле никаких генерализованных выводов не делается - «слишком рано».

Ранее стало известно, что режим талибов* уже признали Китай, Пакистан и Саудовская Аравия. Россия заявляет, что открыта для переговоров с каждой из сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавать режим талибов* Кремль не спешит.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.