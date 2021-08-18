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В МИД РФ и Казахстана обсудили Афганистан и борьбу с национализмом

Алексей Курильченко
17:19 18.08.2021
Сергей Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Казахстана.
В МИД РФ и Казахстана обсудили Афганистан и борьбу с национализмом
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, и согласование действий союзников по ОДКБ и ШОС.

«Министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов* позволяют рассчитывать на урегулирование всех внутриафганских проблем переговорными методами, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических и этноконфессиональных сил. Подчеркнута важность обеспечения безопасности дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Также министры в ходе диалога согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма и дискриминации по национальному признаку. Стороны условились поддерживать контакты по возможности взаимодействия по данному вопросу.

Ранее Лавров обсудил по телефону стабилизацию ситуации в Афганистане с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры призвали ключевые силы обеспечить безопасность и порядок.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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