В МИД РФ и Казахстана обсудили Афганистан и борьбу с национализмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, и согласование действий союзников по ОДКБ и ШОС.

«Министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов* позволяют рассчитывать на урегулирование всех внутриафганских проблем переговорными методами, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических и этноконфессиональных сил. Подчеркнута важность обеспечения безопасности дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Также министры в ходе диалога согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма и дискриминации по национальному признаку. Стороны условились поддерживать контакты по возможности взаимодействия по данному вопросу.

Ранее Лавров обсудил по телефону стабилизацию ситуации в Афганистане с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры призвали ключевые силы обеспечить безопасность и порядок.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.