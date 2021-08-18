Лавров обсудил по телефону стабилизацию ситуации в Афганистане с Чавушоглу

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону стабилизацию ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Министры призвали ключевые силы обеспечить безопасность и порядок.

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что во время разговора затронули и другие вопросы международной и двусторонней повестки дня, рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия, как и многие другие страны, не спешит признавать законность власти движения «Талибан»* в Афганистане. По его словам, талибы* заявили о желании иметь правительство с участием других политических сил.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.