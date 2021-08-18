В Таиланде разрешили въезд туристам, привитым «Спутником V»

Россияне, привитые от коронавируса препаратом «Спутник V», смогут въезжать в отдельные туристические районы Таиланда, называемые «песочницами». Об этом сообщили в российском посольстве. На данный момент ведомства страны решают вопрос о сроках вступления в силу данного указа.

«В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц"», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19. Помимо коронавируса, взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества «по контролю за иными инфекционными заболеваниями, важными для региона».