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Россия и Таиланд проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

Роман Захаров
23:23 26.07.2021
Власти двух государств также договорились развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.
Россия и Таиланд проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по итогам российско-таиландских консультаций по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией», - информирует ведомство.

В сообщении также сказано, что помимо коронавируса взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества «по контролю за иными инфекционными заболеваниями, важными для региона».

Кроме того, стороны договорились развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика (включая проведение исследований сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде), разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета.

Напомним, несколькими днями ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции уже получили 35 миллионов россиян

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