«Дождь, гроза и град»: синоптик предупредила о приближении штормового фронта к центральному региону РФ

Во второй половине этой недели в центральном регионе России ожидается штормовая погода, после чего произойдет снижение температуры. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«По территории Центрального федерального округа движется система фронтальных разделов с запада на восток и с ними связаны комплексы неблагоприятных явлений погоды. Жара уходит на восток. Сегодня и завтра будет еще жарко. Но с прохождением этой фронтальной системы ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистые усиления ветра. В утро четверга сохраняется этот шторм, потом погода, начиная с западных районов, будет более спокойной. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а температурный фон будет уже ниже», - рассказала специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что листопад в Москве начнется примерно в конце сентября. Он добавил, что это обычный для столичного региона срок.