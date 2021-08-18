МЧС: торговый центр в Краснодаре эвакуирован из-за горения грузовика

Крупный торговый центр в Краснодаре был эвакуирован из-за возгорания грузовика возле здания. Об этом сообщили в региональном МЧС. На данный момента пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано 1 500 человек.

«К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 14.30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кабины грузового автомобиля на площади восемь квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о хлопках в районе торгового центра. Очевидцы рассказали о прибытии к месту пожарных машин.