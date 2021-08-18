В Краснодаре загорелся торговый центр, идет эвакуация

В Краснодаре произошел пожар в одном из крупнейших торговых центров города. Как сообщают в Telegram-каналах, посетителей эвакуируют из здания, очевидцы слышали хлопки.

На данный момент площадь возгорания и причины неизвестны. На место прибыли пожарные машины. Официальной информации об инцидент пока не поступало.

Ранее в Липецке произошел мощный пожар на местном металлургическом комбинате. Огонь вспыхнул на кислородно-распределительном пункте. В результате обрушились кровля и часть стены.