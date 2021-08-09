В Липецке вспыхнул крупный пожар на территории металлургического комбината
До приезда спасателей пожар успел распространиться на площади в 40 квадратных метров.
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В Липецке произошел мощный пожар на местном металлургическом комбинате. Огонь вспыхнул на кислородно-распределительном пункте. В результате обрушились кровля и часть стены.
«В 09.59 поступило сообщение о возгорании, выехало девять автоцистерн, две автолестницы и плюс оперативная группа. Информация о взрыве не проходила, была информация о выезде на пожар. Приехали - все потушили», - рассказал «Звезде» начальник отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Володин.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, добавили в ведомстве. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.