В стране и мире В Липецке вспыхнул крупный пожар на территории металлургического комбината Ян Брацкий До приезда спасателей пожар успел распространиться на площади в 40 квадратных метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: В Липецке произошел мощный пожар на местном металлургическом комбинате. Огонь вспыхнул на кислородно-распределительном пункте. В результате обрушились кровля и часть стены. «В 09.59 поступило сообщение о возгорании, выехало девять автоцистерн, две автолестницы и плюс оперативная группа. Информация о взрыве не проходила, была информация о выезде на пожар. Приехали - все потушили», - рассказал «Звезде» начальник отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Володин. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, добавили в ведомстве. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика